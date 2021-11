Tout savoir sur Frances Haugen, la lanceuse d’alerte de Facebook auditionnée à l’Assemblée ce mercredi

Dans les bureaux de Facebook, en Californie, son nom est connu de tous. Frances Haugen, 37 ans, était une employée du groupe de Mark Zuckerberg jusqu'en mai dernier. Depuis qu'elle l'a quitté, elle s'emploie a dénoncer les travers du réseau social, document internes à l'appui. Ce mercredi 10 novembre, elle doit être auditionnée à l'Assemblée nationale.

Frances Haugen est ce que l'on appelle une lanceuse d'alerte. Elle affirme que Facebook est conscient de la nocivité que peut avoir sa plate-forme mais privilégie toujours le profit plutôt que la sécurité de ses usagers. L'Américaine a d'abord fait publier une partie des documents internes récoltés avant son départ de Facebook dans le Wall Street Journal, à la mi-septembre. Elle a ensuite été entendue par le Congrès américain, mais aussi par les parlements britannique et européen.

Diplômée de la prestigieuse université de Harvard, cette ingénieure de formation se définit comme une spécialiste des algorithmes. Avant d'être embauchée par Facebook, elle a travaillé pour Google, pour l'application de rencontres Hinge, le site de recommandations de commerce Yelp et le réseau Pinterest.

Née dans l'Iowa, de parents professeurs, Frances Haugen explique sur son site avoir, toute son enfance, participé aux primaires de l'élection présidentielle américaine. Une expérience qui lui a «instillé un fort sentiment de fierté pour la démocratie et l'importance de la participation civique».

Plus tard, l'Américaine a vu l'un de ses proches amis, qu'elle considérait comme son petit frère, se «radicaliser» sur internet, sombrant dans le complotisme. Un événement qui, des années après, lui a donné envie d'utiliser ses compétences pour lutter contre la désinformation dans le cadre de son travail.

Frances Haugen a rejoint le groupe de Mark Zuckerberg en 2019 et y a travaillé pendant deux ans, en tant qu'ingénieure chef de produit. Elle avait intégré, à sa demande, le département «intégrité civique» qui s'intéressait aux risques que pouvaient poser certains utilisateurs ou certains contenus pour le bon déroulement d'élections. Ce travail avait notamment conduit Facebook à modifier ses algorithmes pour réduire la diffusion de fausses informations avant le scrutin présidentiel américain de novembre 2020.

Mais, selon la lanceuse d'alerte, ces mêmes algorithmes ont été ramenés à leur configuration originelle «dès que l'élection a été terminée, pour donner la priorité à la croissance plutôt qu'à la sûreté». Pour Frances Haugen, ce retour à l'ancienne configuration est directement lié à la mobilisation de nombreux utilisateurs de Facebook qui a mené à l'invasion du Capitole, le 6 janvier 2021.

To start, we must demand:





1) Privacy-concious mandatory transparency from Facebook





2) A reckoning wih the dangers of engagement-based ranking





3) Non-content-based solutions to these problems — we need tools other than censorship to keep the world safe. (3/3)

— Frances Haugen (@FrancesHaugen) October 25, 2021