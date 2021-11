Royaume-Uni : la police antiterroriste arrête trois hommes après une explosion mortelle

Trois hommes ont été arrêtés par la police antiterroriste britannique après l'explosion d'une voiture ce dimanche 14 novembre à Liverpool (Angleterre).

Les circonstances de ce drame, ayant causé la mort d'une personne, restent floues. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion a eu lieu au cours de la matinée, dans un taxi garé en face d'un hôpital pour femmes.

Le passager du taxi - un homme - est décédé sur les lieux. Il «n'a pas encore été formellement identifié», a précisé la police. Le conducteur, quant à lui, a été blessé. Il reste hospitalisé dans un état stable.

I am being kept regularly updated on the awful incident at Liverpool Women’s Hospital.





Our police and emergency services are working hard to establish what happened and it is right they are given the time and space to do so.





Please follow @MerseyPolice for updates.

— Priti Patel (@pritipatel) November 14, 2021