Birmanie : le journaliste américain Danny Fenster a été libéré et expulsé du pays

Le journaliste américain Danny Fenster, détenu depuis mai par la junte en Birmanie, a été libéré et expulsé du pays, a déclaré ce lundi 15 novembre une source gouvernementale birmane.

Agé de 37 ans, le journaliste, qui travaille pour le magazine Frontier Myanmar, avait été arrêté en mai dernier alors qu'il tentait de quitter le pays. Il était détenu depuis à la prison d'Insein, près de Rangoun.

La semaine dernière, il avait été condamné à 11 ans de prison pour incitation contre l'armée et association illégale. Il devait comparaître mardi devant un tribunal pour terrorisme et sédition, et encourait pour cela la prison à vie.

La Birmanie a sombré dans le chaos depuis le putsch militaire du 1er février qui a mis fin à une parenthèse démocratique de dix ans. Le régime poursuit une sanglante répression contre ses opposants avec plus de 1.200 civils tués et plus de 7.000 en détention, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Plus de 100 journalistes ont été arrêtés depuis le putsch, selon Reporting ASEAN, une association de défense des droits, qui souligne que 31 d'entre eux sont toujours en détention.