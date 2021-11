Etats-Unis : 53 ans après les faits, un des fugitifs les plus recherchés du pays enfin identifié

Après une cinquantaine d’années de recherche, la justice fédérale américaine a trouvé la nouvelle identité de Theodore John Conrad, coupable d’avoir volé une banque en 1968.

53 ans. C’est le temps qu’aura consacré l’US Marshal Service de Cleveland pour retrouver la trace d’un des fugitifs les plus connus de l’Etat de l’Ohio : Theodore John Conrad. Vendredi 12 novembre, les membres de l’agence de police fédérale, chargée de traquer les personnes recherchées par la justice américaine, ont pris la parole dans un communiqué de presse intitulé : «Le mystère résolu de l’affaire Ted Conrad, l’homme qui a réalisé l'un des plus grands braquages de banque de Cleveland». Malheureusement, le fugitif s'est avéré décédé depuis quelques mois.

Le vendredi 11 juillet 1969, Theodore John Conrad est allé au travail comme un traditionnel caissier de banque à la Society National Bank de Cleveland. Et selon les explications des Marshals, il a terminé sa journée en dérobant 215.000 dollars, l’équivalent de 1,7 million de dollars en 2021 (environ 1,5 million d'euros), dans des sacs en papier, avant de disparaître.

Ce n’est que le lundi matin, trois jours après les faits, que les employés de banque se sont inquiétés de la disparition du jeune homme. L’argent n’était déjà plus dans le coffre-fort, tout comme le jeune homme de 20 ans qui manquait à l’appel.

Ted Conrad était fan du film de Norman Jewison «L’Affaire Thomas Crown», sorti en 1968. Ce dernier raconte l’histoire de Thomas Crown, banquier, riche et lassé d’une existence monotone qui a décidé de braquer sa propre banque pour se sentir «vivant». Steve McQueen, acteur principal de ce film, était une idole pour de nombreux Américains à cette époque, une raison supplémentaire pour Theodore John Conrad de passer à l’acte. Ironie du sort, il a vécu pendant une cinquantaine d'années à Boston, tout près de l’endroit où s’est tourné son long-métrage favori.

Preuve de la perplexité de l’enquête et de l’incapacité des Marshals américain à retrouver le fugitif, les émissions de télévision America’s Most Wanted et Unsolved Mysteries se sont intéressées à son cas. Ce n’est qu’au début du mois de novembre 2021 que les enquêteurs ont réussi à identifier l’identité avec laquelle Théodore John Conrad a refait sa vie : Thomas Randele. Malheureusement pour les enquêteurs, il est décédé d'un cancer du poumon en mai 2021 à Lynnfield, dans le Massachusetts, à l’âge de 71 ans. Encore une fois, ils ont eu un temps de retard.