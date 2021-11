Nouvelle-Zélande : une tribu Maori interdit aux antivax d'utiliser le haka lors de leurs manifestations

Frappant le sol de leurs pieds, roulant les yeux et chantant avec fougue, certains militants anti-vaccin se sont appropriés le haka maori lors des manifestations contre les restrictions liées au coronavirus en Nouvelle-Zélande. Une initiative qui déplait à la tribu Ngati Toa, qui leur a demandé de cesser d'utiliser ce rituel lors de leurs rassemblements.

Le haka Maori connaît plusieurs formes mais le Ka Mate est le plus célèbre, popularisé notamment par les All Blacks, membres de l'équipe nationale de rugby, qui le réalisent avant chaque match depuis plus d'un siècle. Les manifestants anti-vaccin ont reproduit cette version du rituel, dont les droits de propriété intellectuelle sont, selon la loi néo-zélandaise, détenus par la tribu Ngati Toa.

KA MATE! We take you back to the All Blacks first haka of 2020 against Australia in Wellington.





Would YOU like to face the haka? You can do just that at the All Blacks Experience. INFO https://t.co/GafIfMXgQa pic.twitter.com/V0RrVBqU6c

— All Blacks (@AllBlacks) May 20, 2021