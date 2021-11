Joe Biden va subir une coloscopie et transférer temporairement ses pouvoirs à Kamala Harris

Le président des Etats-Unis Joe Biden va subir vendredi une coloscopie «de routine», sous anesthésie générale, et transférer temporairement ses pouvoirs à la vice-présidente du pays, Kamala Harris. C'est la première fois qu'une femme exercera, temporairement et formellement, les prérogatives présidentielles aux Etats-Unis.

Selon le communiqué publié par la Maison blanche, le convoi transportant le président est arrivé au centre médical Walter Reed, près de Washington, vers 13h50 GMT. C'est là que Joe Biden doit subir cet examen, à l'issu duquel les horaires et la durée du transfert de pouvoir pourront être déterminés. L'exécutif américain a précisé que les conclusions de la procédure seraient publiées dans l'après-midi, heure locale.

Une promesse de transparence

Destinée à repérer des anomalie du côlon, l'intervention s'inscrit dans le cadre du premier bilan de santé du président américain, qui fêtera samedi ses 79 ans. En 2002 et 2007, l'un de ses prédécesseurs, George W. Bush, avait lui aussi subi une coloscopie. Ses pouvoirs avaient alors également été transférés, «conformément à la procédure prévue par la Constitution» des Etats-Unis. Il est précisé dans le communiqué que Kamala Harris travaillera depuis le bureau qu'elle occupe dans la «West Wing» de la Maison blanche, jusqu'à ce que le chef d'Etat reprenne ses fonctions.

La communication orchestrée autour de cet examen s'inscrit dans la promesse de transparence formulée par Joe Biden concernant sa santé. Plus vieux président de l'histoire des Etats-Unis, il a pourtant exprimé publiquement son intention de se représenter en 2024. Son âge alimente toutefois les spéculations sur le fait qu'il pourrait renoncer. Le camp adverse et notamment les partisans de Donald Trump interrogent régulièrement, et publiquement, sa santé physique et sa lucidité.

Certains se souviennent de la rupture d'anévrisme dont le chef d'Etat a été victime en 1988. Dans un état grave à l'époque, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital où un prêtre avait été dépêché pour lui donner les derniers sacrements. Mais, fin 2019, au moment où il était candidat à la primaire de son parti, Joe Biden avait été déclaré «en bonne santé» et «vigoureux» par son médecin.

Si, malgré tout, il était amené à ne pas se représenter, Kamala Harris, 57 ans serait considérée comme une candidate naturelle du camp démocrate. Jusqu'ici, la plupart des observateurs dressent néanmoins un bilan mitigé de son mandat de vice-présidente.