Etats-Unis : filmé en train de frapper sa compagne devant leur bébé, un ancien joueur de NFL arrêté après 4 jours de cavale (video)

C’est une vidéo d’une extrême violence venant des Etats-Unis qui est apparue sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On y voit l’ancien joueur de la NFL (Ligue nationale de football américain), Zac Stacy en train d’agresser physiquement et verbalement sa compagne, sous les pleurs de leur enfant âgé de cinq mois. Il a finalement été arrêté jeudi 18 novembre.

C’est en Floride que la police d’Orlando a procédé à l’arrestation sans incident de l’ancien demi-offensif, qui «avait l’intention de se rendre», comme le rapporte TMZ. L’agresseur a ensuite été placé en prison dans le comté d’Orange.

Zachary Latrell Stacy, de son vrai nom, avait pris la fuite le 13 novembre dernier, juste après avoir battu sa compagne. Dans la vidéo relayée sur les réseaux sociaux et dont les images peuvent choquer, l’ancien membre des New York Jets et des St. Louis Rams s’en prend violemment à sa concubine, Kristin Evans. Dans un premier temps, il lui assène des coups sur le visage, avant de l’attraper pour la jeter contre leur écran de télévision.

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old...pic.twitter.com/ovafFHxrCl — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) November 18, 2021

La maman tente alors de le calmer en lui parlant tout en restant au sol. Mais l’homme n’en n’a que faire, et revient à la charge en lui envoyant ce qui semble être de la nourriture, avant de la gifler à nouveau. Il l’a soulève ensuite tout en l’insultant, pour la jeter brutalement sur la table d’activité de leur enfant.

Alors que ce dernier se trouve non loin de la scène d’agression, sa maman supplie Zac Stacy d’arrêter et de se calmer. Après l'avoir agressé, l’homme choisi alors de partir. Kristin Evans, qui a contacté la police dépêchée sur place, leur explique que l’ancien joueur s’est adressé à leur bébé juste avant de prendre la fuite, pour lui dire «je t’aime».

D'autres agressions se sont déjà produites

Kristin Evans a également avoué qu’il ne s’agissait pas de la première attaque de son conjoint. Ce dernier l’aurait déjà frappée à plusieurs reprises, et ce même durant sa grossesse. Si cette fois-ci elle s’en sort avec quelques contusions, elle a cependant décidé de porter plainte.

Jeudi, la police a annoncé qu’elle inculpait Zac Stacy pour deux chefs d’accusations, coups et blessures aggravés au deuxième degré et méfait criminel au troisième degré. Il risque jusqu'à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable.