Inde : déclaré mort, il est retrouvé vivant après six heures à la morgue

Renversé par une moto à Moradabad, à l'est de New Delhi, en Inde, Srikesh Kumar a été déclaré mort par un médecin. Transféré dans un hôpital public et installé dans la morgue de l'établissement, cet homme de 45 ans a été rejoint par sa famille qui l'a trouvé dans un état critique mais bel et bien vivant.

Immédiatement après son accident, la victime avait été conduite d'urgence dans une clinique privée. Son décès a été prononcé par l'un des médecins de cette structure, qui «n'a trouvé aucun signe de vie» en l'examinant et a demandé son transfert dans un hôpital public.

Placé en chambre froide pendant six heures, puisque considéré comme mort, Srikesh Kumar a survécu jusqu'à l'arrivée de sa famille et d'une équipe de police, venues «pour engager les démarches administratives pour l'autopsie», explique Rajendra Kumar, le directeur de l'hôpital.

Ils ont découvert que l'homme, bien que «dans un état critique», respirait encore. Pour Rajendra Kumar, il ne peut s'agir que d'un «miracle», mais une enquête a malgré tout été ouverte pour comprendre comment un telle erreur de diagnostic a pu se produire. Pour l'heure, Srikesh Kumar se trouve toujours dans le coma.