Suède : tout savoir sur Magdalena Andersson, qui pourrait devenir la première femme Première ministre

Une question d'heures pour Magdalena Andersson ? La Suédoise de 54 ans devrait devenir la nouvelle Première ministre du pays ce 24 novembre après la démission de Stefan Löfven.

Cette économiste, ancienne nageuse de haut niveau et fan de «heavy metal» avait été élue par acclamation à la tête du parti social-démocrate quelques semaines plus tôt à Göteborg, alors qu'elle était la seule candidate. Si tout se déroule comme prévu, elle deviendra la première femme Première ministre dans l'histoire de la Suède. La seule condition est d'emporter un vote au Parlement ce mercredi.

«J'ai accepté d'être présidente du parti parce que je sais que la Suède peut mieux, et que je sais que c'est nous, les sociaux-démocrates, qui devons mener la Suède vers l'avant», a-t-elle lancé le 4 novembre sous les applaudissements, en se disant «honorée» par sa nouvelle fonction.

«Maintenant nous allons poursuivre ce combat, camarades, ce combat que j'ai hâte de mener pour gouverner avec vous», a poursuivi la nouvelle cheffe du parti.

Ancienne ministre des Finances, elle est réputée pour se méfier des grosses dépenses. Elle n'hésite d'ailleurs pas à se définir comme la politicienne la «plus radine d'Europe». Son franc-parler lui aura valu un autre surnom, donné par la télévision publique suédoise : «le bulldozer».

Des élections qui s'annoncent serrées

Stefan Löfven, en bout de course après sept ans comme Premier ministre et fragilisé par une crise politique au début de l'été, avait annoncé en août qu'il quitterait son poste en novembre, à moins d'un an d'élections qui s'annoncent disputées en septembre 2022.

Ce départ permettait d'assurer une succession en vue de la campagne électorale, alors que les sociaux-démocrates sont menacés dans les sondages.

Magdalena Andersson devra notamment contrer le parti conservateur des Modérés mené par Ulf Kristersson. Ce dernier s'est rapproché du parti anti-immigration des Démocrates de Suède (SD) et est désormais prêt à gouverner avec son appui au Parlement.

Un basculement politique majeur en Suède au terme d'une grosse décennie de percée de l'extrême droite, nourrie par l'hostilité aux importantes entrées de réfugiés, avant un tour de vis décidé par le gouvernement social-démocrate en 2015-2016.

Stefan Löfven, qui est encore Premier ministre, n'a toujours pas fait connaître la date exacte de sa démission, qui doit enclencher le processus parlementaire d'élection de Magdalena Andersson.

Mais les équilibres politiques au Parlement suédois sont si serrés que les sociaux-démocrates doivent s'assurer l'appui conjoint de leurs alliés écologistes et de deux autres partis : le parti de Gauche et le parti du Centre.

Des intérêts souvent divergents que Magdalena Andersson va devoir rassurer pour ne pas être bloquée dans sa marche vers le pouvoir. Bien que championne affichée de l'égalité des genres, la Suède est le dernier pays nordique à n'avoir jamais eu de femme Première ministre.