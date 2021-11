Etats-Unis : un migrant retrouvé vivant dans le train d'atterrissage d'un avion

Un immigrant clandestin qui s'était caché dans le train d'atterrissage d'un avion d'American Airlines a survécu à un vol de près de trois heures entre Guatemala City et Miami, avant d'être arrêté.

L'homme de 26 ans, dont la nationalité n'a pas été dévoilée, a été appréhendé par les gardes-frontières samedi matin et conduit à l'hôpital pour une évaluation médicale, a précisé le service américain des douanes et de protection des frontières (CBP).

Une vidéo circulant sur Internet et relayée par les médias américains montre un homme, vêtu d'une simple veste légère, désorienté qui s'assoit sur le tarmac, sous les regards ébahis d'employés de l'aéroport.

Stowaway survives flight in wheel well of American Airlines 737 from Guatemala to Miami. https://t.co/Li18wIyiT9 pic.twitter.com/XTk8Bk2gqY

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 28, 2021