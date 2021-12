Banksy : l'artiste prêt à lever 10 millions de livres sterling pour transformer une célèbre prison en centre d'art

Le street-artiste britannique souhaite acquérir l'ancien établissement pénitentiaire de Reading dans lequel Oscar Wilde a été incarcéré pendant deux ans, afin d'en faire un centre culturel. Pour cela, il a décidé de mettre en vente le pochoir original d'une œuvre de street art qu'il a réalisée en hommage à l'écrivain irlandais.

Selon le journal britannique The Guardian, Banksy a proposé d'égaler le prix d'achat de la prison de Reading, fixé à 10 millions de livres sterling, soit plus de 11 millions d'euros, en mettant en vente le pochoir de « Create Escape », fresque peinte par ses soins en mars 2021 sur l'une des façades du bâtiment.

Banksy offers to raise £10m to buy Reading prison for art centre https://t.co/SBoEhFTehf — The Guardian (@guardian) December 5, 2021

Selon The Times, autre quotidien d'outre-Manche, l'artiste anonyme n'aurait vendu qu'un seul pochoir auparavant, ce qui en fait la partie la plus rare de sa production artistique. Ce pochoir de Banksy est estimé entre 10 et 15 millions de livres sterling et devrait être vendu à un collectionneur sans vente aux enchères.

Cette œuvre de street art représente un prisonnier ressemblant au poète et dramaturge Oscar Wilde s'évadant à l'aide d'une corde faite de draps attachés à une machine à écrire. Condammé à deux ans de travaux forcés pour « outrage aux mœurs » suite à la révélation de sa liaison avec Alfred Douglas, l'écrivain irlandais avait été détenu dans une cellule de Reading entre 1895 et 1897. Lors de son séjour en prison, Oscar Wilde a écrit « De Profundis » et a publié en 1898 son célèbre poème intitulé « La ballade de la geôle de Reading », inspiré d'une histoire vraie, qui relate les derniers jours d'un soldat exécuté pour avoir égorgé sa femme par jalousie.

Un bâtiment historique et symbolique

Classé monument historique en 1978, l'établissement pénitentiaire de Reading, plus connu sous le nom de Reading Gaol, a été construit en 1844 sur le site de l'abbaye médiévale de Reading fondée par le roi Henri Ier, où celui-ci aurait été enterré après sa mort. La prison a été fermée en 2013 puis a été mise en vente une première fois en 2019 par le ministère britannique de la Justice. Mais à la suite de l'échec de deux offres de promoteurs immobiliers en 2020, une nouvelle mise en vente a été ordonnée en juin 2021. Le conseil municipal de Reading a alors renouvelé son offre pour transformer la prison de Reading en un centre d'arts. C'est cette offre que Banksy veut soutenir en levant des fonds. Elle atteindrait ainsi la somme de 12,6 millions de livres sterling.

Interrogé par The Guardian, le street-artiste a déclaré qu'Oscar Wilde « n'avait pas son pareil pour faire s'entrechoquer deux idées discordantes et en tirer de la magie ». « Faire du lieu qui l'a détruit un refuge pour l'art, cela semble tomber sous le sens, on ne peut pas ne pas le faire », a-t-il ajouté.

L'initiative de Banksy a été saluée par la classe politique locale comme le député travailliste Matt Rodda qui l'a qualifié dans un tweet comme « le meilleur cadeau de Noël que Reading puisse souhaiter ».

I'm absolutely delighted by Banksy's support for the campaign to save Reading Gaol and transform it into an arts hub.





I can't thank Banksy enough - it's the best Christmas present Reading could wish for.#savereadinggaolhttps://t.co/pEONvFezEE — Matt Rodda (@MattRodda) December 5, 2021

De plus, des artistes britanniques comme les acteurs Kenneth Branagh, Kate Winslet ou Judi Dench ont apporté aussi leur soutien à la proposition d'achat de la prison par le conseil municipal de Reading.

Mais le ministère britannique de la Justice a déclaré que la date limite de dépôt des offres a expiré et que celles reçues en temps et en heure étaient en cours d'examen.