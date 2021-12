Etats-Unis : le Sénat adopte un texte pour éviter le défaut de paiement du pays

Les sénateurs démocrates américains ont validé, mardi 14 décembre, un projet de loi permettant de relever le plafond de la dette des Etats-Unis et donc d’honorer les paiements du pays jusqu’au début de l'année 2023.

De par leurs seuls votes – les démocrates étant majoritaires à la Chambre des représentants – les sénateurs ont permis à la première puissance mondiale d’éviter une récession potentielle à venir, le tout avant même que Joe Biden ne promulgue cette mesure.

Ce vote intervient au bon moment dans la mesure où les Etats-Unis avaient jusqu’au mercredi 14 décembre pour relever le plafond de leur dette.

A l'heure actuelle, la dette publique des Etats-Unis s'élève à quelque 28.529 milliards de dollars (environ 25.319 milliards d'euros). Le texte prévoir une rallonge de 2.500 milliards et ainsi relever la limite d'endettement du pays à un peu plus de 31.000 milliards de dollars (soit 27.500 milliards d'euros).

Une montagne de dollars sans laquelle le pays n’aurait plus été en mesure de rembourser ses créanciers sans puiser dans ses dépenses. Faute de feu vert du Sénat, les américains auraient vu leurs finances et leur économie violemment affectées et cela aurait eu un effet boule de neige à l’internationale.

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer s’est montré soulagé : «Le peuple américain peut souffler : il n’y aura pas de défaut de paiement.» La Maison Blanche, quant à elle, «soutient fortement» cette décision et affirme que le Trésor américain pourra «tenir ses engagements sans causer de perturbation ou de préjudice à notre économie et aux familles américaines».

Cette mesure adoptée pourrait également avoir un effet positif sur l’image de Joe Biden qui voit sa cote de popularité descendre en flèche et qui espère, comme il l’avait mis en avant face à Donald Trump, dépenser plus de 1.750 milliards de dollars pour parfaire son plan écologique et social, sa «reconstruction d’Amérique en mieux» comme il aime à l’appeler.