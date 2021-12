Australie : 5 enfants tués et 4 blessés graves après l'envol d'un château gonflable

Un terrible incident a endeuillé l’Australie ce jeudi 16 décembre. Au cours d’un événement scolaire célébrant leur dernière journée à l’école primaire, cinq enfants sont morts et quatre autres ont été blessés lourdement après avoir chuté de 10 mètres d’un château gonflable emporté par des vents violents.

«Neuf élèves de 5e et 6e année de l'école primaire Hillcrest sont tombés d'une hauteur d'environ 10 mètres après qu'un important événement de vent local a provoqué le soulèvement d'un château sauteur et de plusieurs balles gonflables "zorb" vers 10 heures du matin», a communiqué la police de Tasmanie, reprise par CNN.

Quatre enfants, deux garçons et deux filles âgés de 10 à 12 ans, ont péri dans le tragique accident ayant eu lieu vers 10h ce jeudi à Devonport, en Tasmanie (Australie). Un cinquième élève de l’école primaire de Hillcrest a succombé à ses blessures à l’hôpital. Quatre autres jeunes ont été hospitalisés après avoir été lourdement blessés par la chute violente du château gonflable.

Un grand dispositif d’urgence a été déployé, avec l’aide d’hélicoptères, afin d’opérer le transfert des blessés vers l’hôpital.

«Un jour où ces enfants étaient censés célébrer leur dernier jour à l'école primaire, nous pleurons tous leur perte», a affirmé le commissaire Darren Hine lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi.

«Je suis certain que je parle au nom de tous les Tasmaniens en exprimant mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de toutes les personnes touchées par la tragédie d'aujourd'hui. Un jour où les écoliers célèbrent la fin du trimestre si près de Noël, il est tout simplement inconcevable que cet incident choquant se soit produit», a réagi le Premier ministre tasmanien Peter Gutwein.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.





My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 16, 2021