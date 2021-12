Coronavirus : voici les nouvelles règles pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni

Face à la diffusion «extrêmement rapide» du variant Omicron au Royaume-Uni, la France durcit ses conditions d’entrée aux voyageurs venant d’outre-Manche dès samedi.

En premier lieu, les personnes souhaitant se rendre en France depuis le Royaume-Uni devront disposer, dès le 18 décembre, d’un motif impérieux (professionnel, de santé, retour à domicile des ressortissants français, etc.). Matignon a publié un document détaillant l'ensemble des motifs acceptés pour venir en France. Ainsi, il n’est plus possible d'entrer sur le territoire depuis ce pays pour faire du tourisme.

Tous les voyageurs, vaccinés ou non et à partir de 12 ans, devront en outre présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures, contre 48 heures précédemment. Attention, les auto-tests, même ceux gratuitement fournis par le National Health Service, ne sont pas valables pour voyager vers la France. Seuls les tests certifiés par un laboratoire sont admis. Ainsi, les règles pour les voyageurs vaccinés s’alignent sur celles des non-vaccinés dès ce samedi.

isolement obligatoire

Enfin, une période d’isolement sera obligatoire. Les personnes au départ du Royaume-Uni devront s’enregistrer sur une plate-forme numérique qui générera un «arrêté préfectoral d’isolement», a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce jeudi. Ils devront ainsi renseigner l’adresse de leur séjour en France. Les voyageurs vaccinés et non-vaccinés devront alors se soumettre à une quarantaine de sept jours, dont ils pourront sortir au bout de 48 heures uniquement sur présentation d’un test PCR ou antigénique négatif. Des contrôles seront organisés par les forces de l’ordre pour veiller au respect de ces règles.

Ces nouvelles mesures ont pour objectif de limiter l’entrée de nouveaux cas du variant Omicron en France. Il y a quelques jours, le Premier ministre Britannique Boris Johnson avait alerté sur un «raz-de-marée Omicron» en approche au Royaume-Uni, et a annoncé l’intensification de la campagne de rappel de vaccin anti-Covid pour faire face à ce variant. Le tout premier décès d'une personne infectée par Omicron a par ailleurs été enregistré chez nos voisins britanniques.

Le pays connaît une explosion de contamination, avec près de 80.000 contaminations enregistrées en 24h mercredi, un record depuis le début de la pandémie.