Chine : Découverte d’un embryon de dinosaure parfaitement fossilisé

Un fossile de dinosaure a été découvert à Ghanzou, en Chine, et son excellente conservation a étonné les scientifiques.

Selon les premières conclusions des chercheurs, «Baby Yingliang», nom donné à ce fossile d'oviraptorosaure, est vieux de 72 à 66 millions d'années, et se préparait à sortir de son œuf, tel un oisillon. «C'est l'un des meilleurs embryons de dinosaures jamais retrouvés», a déclaré à l’AFP une chercheuse de l’Université de Birmingham et co-auteure de l'étude publiée dans iScience sur la découverte de ce fossile, Fion Waisum Ma.

La position dans laquelle a été retrouvé l’embryon à l’intérieur de l’œuf n’a jamais été constatée auparavant chez les fossiles de dinosaures, mais est très commune chez les oiseaux : la tête rentrée vers le ventre, les pattes de chaque côté de la tête, et le dos courbé. C’est grâce à cette position que les oisillons arrivent à percer la coquille de l’œuf grâce à leur bec pour en sortir. «Cela indique qu'un tel comportement chez les oiseaux modernes trouve son origine chez leurs ancêtres dinosaures», a expliqué la scientifique dans un communiqué.

Meet ‘Baby Yingliang’! Our experts examined the 72 million-year-old embryo found inside a fossilised dinosaur egg in southern China, shedding new light on the link between the behaviour of modern birds and dinosaurs @LES_UniBham @EdinburghUni https://t.co/IVA2Un22zb pic.twitter.com/ZY1LE8i3Es

— UniBirmingham News (@news_ub) December 21, 2021