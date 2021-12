Birmanie : deux membres du personnel d’une ONG «portés disparus», après la découverte de corps calcinés

L'ONG Save the Children a annoncé samedi 25 novembre que deux membres de son personnel en Birmanie étaient «portés disparus», après la découverte de corps calcinés dans des véhicules pris la veille dans une attaque dans l'est du pays.

Scène d'horreur en Birmanie. Plusieurs photos et vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant deux camions et une voiture incendiés sur une route du canton de Hpruso, dans l'État de Kayah (est), avec des corps à l'intérieur.

An employee of Save the Children and the car belongs to Save the Children are among at least 35 people killed & inhumanly burned to ashes by Myanmar junta’s army in Hpruso Town, Kayah State,on 24 December.#Dec25Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/d2jyV2H5Cy

