Vidéo : des reliques de la guerre de Sécession découvertes dans une capsule temporelle datant de 1887

Enterrée là depuis plus de 130 ans, la capsule temporelle découverte sous la statue récemment déboulonnée du général confédéré Robert Lee, en Virginie, a enfin révélé ses secrets. Des reliques datant de la guerre de Sécession ont été trouvées, mais pas de trésor, au grand dam des collectionneurs américains.

S'appuyant sur des comptes-rendus de journaux d'époque, ces derniers espéraient notamment voir exhumée une rare photo du président américain Abraham Lincoln après sa mort, dans son cercueil. Mais, à la place, les techniciens du département des ressources historiques de l'Etat de Virginie ont découvert des balles Minié, munitions utilisés entre 1861 et 1865 lors de la guerre de Sécession.

Des billets et des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré dormaient aussi dans cette capsule temporelle, de même que des journaux et des revues, un almanach datant de 1887, des livres, une Bible et des documents de loges maçonniques de la région. Un marque-page avec le profil dessiné du général Lee était glissé dans l'un des ouvrages et la boîte contenait aussi un fragment d'une bombe utilisée lors de la bataille de Fredericksburg, remportée par les Sudistes en 1862.

Dans une enveloppe, les techniciens ont trouvé deux petites sculptures de bois, représentant les symboles maçonniques de l'équerre et du compas pour l'une et un drapeau confédéré pour l'autre. Les experts pensent que ces objets ont été taillés dans l'arbre qui a poussé près de la tombe de Thomas «Stonewall» Jackson, un général confédéré.

Enfin, la découverte la plus marquante est sans doute ce dessin montrant une femme agenouillée devant le cercueil d'Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865. Deux semaines après la mort du président américain, cette image avait été publiée en double page centrale dans la revue Harper's Weekly.

Des objets en «meilleur état» qu'attendu

Filmée et diffusée en direct, l'ouverture de la capsule pouvait être suivie en ligne et à la télévision américaine. D'après la responsable du département des ressources historiques de l'Etat de Virginie, Kate Ridgeway, le contenu de cette boîte en cuivre enterrée en 1887 «est en bien meilleur état que ce à quoi nous nous attendions», même si les objets «étaient plus mouillés que nous l'espérions».

Destinées aux générations futures, les capsules temporelles ont pour vocation de rassembler des objets ou documents représentatifs d'une époque. Celle-ci a été trouvée à la base du socle de l'imposante statue équestre du général Robert Lee, chef de l'armée confédérée qui a notamment défendu l'esclavage pendant la guerre de Sécession.

Il semblerait que cette boîte de cuivre d'une trentaine de centimètres de côté ait été placée à cet endroit par les ouvriers ayant participé à l'érection de la statue, inaugurée en 1890 à Richmond, l'ex-capitale des sécessionistes. Vu comme un symbole du passé esclavagiste du pays par de nombreux Américains, le monument a été la cible de manifestations antiracistes, notamment après la mort de George Floyd, quadragénaire noir tué par un policier blanc en mai 2020.

Déboulonnée en septembre dernier, la statue avait déjà révélé une première capsule temporelle, découverte dans le piédestal. Celle-ci ne renfermait que trois livres et une enveloppe en tissu contenant une photographie, ainsi qu'une pièce de monnaie d'origine inconnue. La majorité de ces objets étaient endommagés par l'eau.