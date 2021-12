La Chine interdit les tatouages à ses footballeurs

La Chine a demandé à ses footballeurs professionnels de faire retirer leurs tatouages. Ils ont dorénavant «l’interdiction formelle d’avoir de nouveaux tatouages», a annoncé le ministère des sports.

Alors que le gouvernement chinois souhaite restreindre les comportements jugés vulgaires, mardi 29 décembre, le ministère des sports a interdit les tatouages à ses footballeurs de la sélection nationale. Pour ceux qui en avaient déjà, il leur a été demandé de les faire retirer.

«En cas de circonstances particulières […], les tatouages devront être couverts durant les entraînements et les compétitions», a précisé le ministère.

La Chine, un pays conservateur

Depuis quelques mois, la Chine tente de «reprendre la main sur la jeunesse et d’imposer des valeurs viriles» pour faire barrage aux «décadences morales» de l’étranger.

Sur Internet, le gouvernement souhaite que des valeurs patriotiques soient privilégiées. De plus, le régulateur de l’audiovisuel chinois a appelé à établir des critères de beauté «corrects» et à bannir les hommes «efféminés» et les «influenceurs vulgaires».

L’an dernier, déjà, la star de football David Beckham, tatoué, avait été flouté dans un documentaire passé à la télévision nationale.

Une autre fois, c’est un match de football universitaire qui avait été annulé après l’interdiction faite aux joueuses de se teindre les cheveux .