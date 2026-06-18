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Cyclisme : la compagne de Tadej Pogacar transportée à l'hôpital après une terrible chute (vidéo)

Urska Zigart a été transportée à l'hôpital après sa terrible chute. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Ce jeudi, Urska Zigart, compagne du cycliste Tadej Pogacar, a lourdement chuté à un kilomètre de l’arrivée de la deuxième étape du Tour de Suisse. Elle a été transportée à l’hôpital.

Une chute terrible. La cycliste Urska Zigart est gravement tombée dans le final de la deuxième étape du Tour de Suisse féminin, ce jeudi 18 juin. La Slovène de 29 ans a perdu l’équilibre sur un dos-d’âne sous la flamme rouge du dernier kilomètre.

La compagne de Tadej Pogacar a ensuite violemment heurté le sol. La coureuse de l’équipe AG Insurance – Soudal Team a été transportée à l’hôpital. Trois autres coureuses ont été impliquées dans cette chute.

«Urška subit actuellement des examens médicaux, et l’équipe fournira des mises à jour supplémentaires sur son état dès que possible», a confié la formation sur X.

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Urska Zigart est multiple championne de Slovénie et a récemment terminé 8e du Tour d’Italie féminin.

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