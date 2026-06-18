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Tour de Suisse 2026 : le classement général après la 2e étape

Tadej Pogacar a consolidé sa place en tête du classement général du Tour de Suisse après la 2e étape. Tadej Pogacar a consolidé sa place en tête du classement général du Tour de Suisse après la 2e étape. [Marco BERTORELLO / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l'issue de la 2e étape, remportée par le Français Romain Grégoire, Tadej Pogacar a consolidé sa place en tête du classement général du Tour de Suisse devant Richard Carapaz.

Le classement général

1. Tadej Pogacar (Slovénie/UAE Team Emirates XRG) en 6h55’06’’

2. Richard Carapaz (Equateur/EF Education-EasyPost) à 2’50”

3. Andrea Bagioli (Italie/Lidl-Trek) à 3’07”

4. Mathias Vacek (République tchèque/Lidl-Trek) à 4’16”

5. Finlay Pickering (Grande-Bretagne/Team Jayco-AlUla) à 4’41”

6. Ilan Van Wilder (Belgique/Soudal Quick-Step) à 4’44”

7. Brandon McNulty (Etats-Unis/UAE Team Emirates XRG) à 4’44”

8. Wilco Kelderman (Pays-Bas/Team Visma Lease a Bike) à 4’44”

9. Matthew Riccitello (Etats-Unis /Decathlon CMA CGM) à 5’11”

10. Jhonatan Narvaez (Equateur/ UAE Team Emirates XRG) à 5’12”

11. Tobias Foss (Norvège/Netcompany Ineos) à 5’12”

12. Sergio Higuita (Colombie/XDS Astana Team) à 5’12”

13. Tiesj Benoot (Belgique/Decathlon CMA CGM) à 5’12”

14. Mikel Landa (Espagne/Soudal Quick-Step) à 5’12”

15. Primoz Roglic (Slovénie/Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 5’16”

16. Bart Lemmen (Pays-Bas/Team Visma Lease a Bike) à 5’42”

17. Paul Double (Grande-Bretagne/Team Jayco-AlUla) à 6’07”

18. Andrew August (Etats-Unis /Netcompany Ineos) à 6’43”

19. Mattia Gaffuri (Italie/Team Picnic PostNL) à 6’48”

20. Enric Mas (Espagne/Movistar Team) à 7’16”

CyclismeSportClassementSuisse

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