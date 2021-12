Les événements qui vont faire l’année 2022

Elections, procès, missions spatiales, grands rendez-vous sportifs… L’année 2022 sera riche en actualité, aussi bien en France qu’à l’international. CNEWS fait le point sur les événements majeurs de cette année à venir, à condition que la pandémie du coronavirus ne chamboule pas ce calendrier.

La France prend la présidence de l’Union européenne (1er janvier)

Le début de l’année 2022 sera marqué par le lancement de la présidence tournante française de l’Union européenne. Début décembre, le président Emmanuel Macron, qui soutient être un «Européen convaincu», a dressé les objectifs que défendra la France pendant les six mois de la présidence du Conseil de l’UE. Il souhaite notamment réformer l’espace Schengen pour permettre à l’Europe d’être mieux capable de contrôler ses frontières, mais aussi la création d’un «service civique européen» de six mois pour les moins de 25 ans.

France : Ouverture du procès de Nordahl leLandais pour le meurtre de Maëlys (31 janvier)

Il avait déjà été condamné au mois de mai à Chambéry à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Nordahl Lelandais va connaître son deuxième procès pour le meurtre de la petite Maëlys, du 31 janvier au 18 février devant les assises d’Isère. La fillette de 8 ans avait été enlevée en août 2017 lors d’un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin en Isère, une affaire qui a secoué la France entière. En février 2018, Nordahl Lelandais avait avoué avoir tué «involontairement» la petite fille et s’être débarrassé du corps.

Etats-Unis : décollage de la capsule Orion vers la Lune (février 2022)

Les Etats-Unis relancent leur programme spatial vers la Lune en ce début d’année 2022. En effet, la première mission du programme Artémis est prévue pour le mois de février. Cette toute première expédition vers la Lune ne comportera pas d’astronaute à bord, le retour des humains sur l’astre étant prévu pour 2025 au plus tôt. Ces missions utiliseront la nouvelle fusée géante de la Nasa, SLS, et propulseront la capsule Orion. Elles font écho au programme Apollo, qui avait permis aux premiers astronautes de marcher sur la lune dans les années 1970.

Chine : JO d’hiver de Pékin (4 au 20 février 2022)

Des Jeux Olympiques placés sous le signe de tensions diplomatiques et de la pandémie de coronavirus. Ces dernières semaines, les Etats-Unis, l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé un boycott des Jeux d’hiver de Pékin. Une forme de protestation contre la répression du régime chinois envers la population musulmane Ouïghoure de la région du Xinjiang. Si les responsables politiques boycottent la cérémonie d’ouverture, les athlètes eux vont bien participer aux épreuves. Reste à voir si elles pourront bien avoir lieu, en raison de la propagation inquiétante du variant Omicron à travers le monde.

France : Election présidentielle (10 et 24 avril)

Qui sera le nouveau chef de l’Etat jusqu’en 2027 ? L’élection présidentielle aura lieu le 10 avril (1er tour) et le 24 avril (2nd tour) prochain. A ce stade de la campagne, et même s'il n'est pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron reste le favori du 1er tour dans les sondages, suivi de près par Valérie Pécresse (LR), Marine Le Pen (RN) et Eric Zemmour (Reconquête!). L’officialisation de la candidature de Christiane Taubira début 2022 pourrait également rebattre les cartes à gauche, alors qu'Anne Hidalgo (PS), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV) et Fabien Roussel (PCF) sont à la traîne dans les sondages.

France : verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 (mai)

Fin d’un procès qui aura duré plus de huit mois. Ouvert le 8 septembre dernier à la Cour d’assises spéciale de Paris, le procès des attentats du 13 novembre 2015 doit normalement se terminer à la fin du mois de mai. Le délibéré est prévu pour les 24 et 25 mai, avec une décision rendue dans la foulée pour les vingt accusés. Quatorze complices présumés des commandos jihadistes seront par ailleurs jugés dès avril en Belgique.

Etats-Unis : prononcé des sentences du chanteur R. Kelly (mai)

La star américaine du R&B va connaître sa sentence. R. Kelly avait été reconnu coupable le 27 septembre 2021 au tribunal de New York d’avoir été à la tête pendant des années d’un «système» d’exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineures. Il a aussi été reconnu coupable de divers crimes sexuels. Sa condamnation à une peine de prison sera donc prononcée le 4 mai 2022. Il risque la prison à vie.

Etats-Unis : Sommet des Amériques (juin)

C’est la première fois que les Etats-Unis vont accueillir le Sommet des Amériques depuis la réunion inaugurale de 1994. Ce rendez-vous a lieu environ tous les trois ans, et réunit tous les dirigeants d’Amérique du Nord, du Sud, centrale et des Caraïbes. Il s’agit du neuvième Sommet depuis sa création, le dernier ayant eu lieu à Lima au Pérou en 2018, auquel Donald Trump n’avait pas participé.

Royaume-Uni : 70 ans de règne de la reine Elizabeth II (2 juin)

Un Jubilé de Platine. Jamais un monarque britannique n’avait régné aussi longtemps : Elizabeth II va fêter ses 70 ans de règne en 2022. Elle était montée sur le trône le 6 février 1952, alors qu’elle n’avait que 25 ans. A cette occasion, un week-end prolongé, du 2 au 5 juin, permettra aux citoyens du Royaume-Uni de fêter cet événement exceptionnel. Un grand défilé militaire sera notamment organisé au départ du Palais de Buckingham.

Brésil : élection présidentielle (2 octobre)

Un duel au sommet qui s’annonce. Le président d’extrême droite sortant, Jair Bolsonaro, est donné perdant dans les sondages face à l’ancien président de gauche, Luis Inacio Lula da Silva. Ce dernier avait pourtant été jeté en prison pour corruption dans l’affaire du Lava Jato, qui avait secoué le Brésil en 2016 et mené à la destitution de l’ancienne présidente Dilma Rousseff. Blanchi par la justice et sorti de prison depuis, Lula a retrouvé sa popularité d’antan, et s’appuie sur le bilan désastreux de son adversaire Bolsonaro, notamment dans la gestion de la crise du coronavirus, pour convaincre les Brésiliens le 2 octobre prochain.

Etats-Unis : élections de mi-mandat (8 novembre)

Des élections décisives pour Joe Biden. Les «Mid-terms», ou «élections de mi-mandat», auront lieu aux Etats-Unis en novembre prochain. Lors de ces scrutins, l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu’un tiers des 100 sièges du Sénat. Un enjeu de taille pour l’actuel président américain, qui ne dispose que d’une faible majorité parlementaire. Sa cote de confiance ne cesse d’ailleurs de diminuer, notamment depuis le retrait chaotique des troupes américaines d’Afghanistan en août, ou encore à cause de sa gestion de la crise sanitaire.

France : procès en appel de l’attentat déjoué du Thalys (21 novembre – 16 décembre)

Il nie avoir voulu commettre un attentat aveugle. Le 17 décembre 2020, Ayoub El Khazzani a été condamné à la prison à perpétuité par la cour d’assises spéciale de Paris, dans le cadre du procès de l’attentat déjoué du Thalys en août 2015. Il était monté à bord du train à Bruxelles, armé d’une kalachnikov, d’un pistolet, d’un cutter et de 300 munitions, mais avait été maîtrisé par des passagers. El Khazzani sera rejugé du 21 novembre au 16 décembre 2022 en appel, et espère que sa condamnation sera revue à la baisse. Trois autres logisticiens de cet attentat déjoué avaient été condamnés en 2020 à 27, 25 et 7 ans de prison.

Qatar : Coupe du monde de football (21 novembre – 18 décembre)

La fin de l’année 2022 sera marquée par l’un des rendez-vous sportifs les plus attendus : la Coupe du monde de football au Qatar. Une compétition déjà marquée par les polémiques. De nombreuses ONG ont dénoncé «l’esclavagisme moderne» dont sont victimes les travailleurs immigrés chargés de construire toutes les infrastructures pour accueillir la Coupe. Au moins 50 d’entre eux seraient morts en 2020 sur les chantiers. De lourdes critiques sur le bilan environnemental de toutes ces constructions et des scandales de corruption éclaboussent également les organisateurs.