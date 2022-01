Paxlovid : tout savoir sur le traitement anti-Covid de Pfizer

En plus de son vaccin, le laboratoire Pfizer a mis au point sa «pilule anti-covid», le Paxlovid, un traitement qui réduit les risques d’hospitalisation et de décès liés au coronavirus. Déjà approuvé dans plusieurs pays, ce médicament deviendra très certainement un outil important dans la lutte contre la pandémie en 2022.

Un traitement pour soigner les malades

L’objectif de ce médicament est de soigner les malades déjà infectés par le coronavirus, là où le vaccin empêche le corps de tomber malade et de développer des formes graves du Covid-19. Il n’existait jusqu’à lors aucun traitement spécifique à la maladie : les personnes infectées qui présentaient des symptômes pouvaient prendre différents traitements pour les atténuer, comme du paracétamol, ou dans des cas plus graves et à l'hôpital, de la cortisone, des anti-inflammatoires ou de l’oxygène.

Le Paxlovid est donc un traitement spécifique pour les personnes déjà infectées par le coronavirus et symptomatiques. Il est composé de deux substances actives : le PF-07321332, une molécule conçue pour bloquer l’activité d’une enzyme dont le coronavirus a besoin pour se répliquer ; et le ritonavir, qui ralentit la dégradation du PF-07321332 pour qu’il reste actif plus longtemps dans l’organisme afin de combattre le virus.

Des résultats positifs

Selon les résultats d'études, menées auprès de patients adultes non hospitalisés atteints de Covid-19, qui présentent un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, le risque d’hospitalisation et de décès liés à la maladie a diminué de 89% chez ceux traités avec ce médicament dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes.

Lors des essais cliniques, qui ont mobilisé plus de 2.000 patients atteints du Covid-19, aucun décès n’a été enregistré par les patients qui ont été soignés avec le Paxlovid, a indiqué Pfizer. Le laboratoire pharmaceutique a également indiqué que son produit devrait rester efficace contre le variant Omicron.

Pris par voie orale

L’avantage que présente le Paxlovid est qu’il peut être pris directement chez soi avec un verre d’eau, une fois prescrit par un médecin. Les deux molécules du traitement sont présentées sous forme de comprimés séparés, conditionnés ensembles et qui doivent être pris simultanément.

Les patients doivent donc prendre trois comprimés deux fois par jour, et ce pendant cinq jours. L’efficacité du Paxlovid est optimale si le traitement est administré rapidement après l’apparition des symptômes, cinq jours au maximum, et de préférence sous 72 heures.

Ce médicament reste toutefois déconseillé par l’Agence américaine du médicament (FDA) pendant la grossesse et chez les femmes risquant de tomber enceinte. L’allaitement doit également être arrêté lors de la prise du traitement. Il peut aussi être déconseillé pour les personnes qui sont déjà sous d’autres traitements médicamenteux. L’avis d’un médecin est donc impératif.

Un traitement déjà autorisé dans plusieurs pays

Pfizer a reçu une autorisation de mise sur le marché du Paxlovid aux Etats-Unis le 22 décembre dernier par la FDA. La Maison Blanche s’est félicitée de cette autorisation, et a indiqué vouloir se procurer 250.000 traitements dès janvier 2022, et 10 millions au total. Un autre médicament de ce type, développé par le laboratoire Merck, a également été autorisé aux Etats-Unis.

Israël a également approuvé l’utilisation du Paxlovid, et reçu sa première commande de traitements la semaine dernière. Le Royaume-Uni a également autorisé ce nouveau médicament le 31 décembre dernier pour les adultes. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a indiqué que 2,75 millions de traitements ont déjà été sécurisés par les autorités sanitaires.

Concernant l’Europe, la pilule de Pfizer n’a pas encore reçu d’autorisation complète de mise sur le marché, mais l’Agence européenne du médicament a approuvé son utilisation en cas d’urgence le 16 décembre dernier. Un examen accéléré du traitement en vue de sa commercialisation en Europe a donc été lancé.

Quand sera-t-il disponible en France et à quel prix ?

La France doit évidemment attendre que le produit soit autorisé dans l’Union européenne avant de pouvoir s’en procurer. Il devra aussi être autorisé par les autorités sanitaires françaises avant d’être commercialisé. Dans un avis datant du 16 décembre dernier, le Conseil scientifique indiquait : «Le médicament par voie orale Paxlovid (Pfizer) devrait être efficace car dirigé contre la protéase du virus qui est peu modifiée, mais ce produit ne sera disponible en quantité qu'à partir de mi-février 2022.»

Ni Pfizer ni les autorités sanitaires françaises n'ont indiqué pour l'heure à quel prix ce médicament sera vendu.