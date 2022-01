«S'il vous plait, prenez-moi avec vous» : un bébé retrouvé vivant dans un carton en Alaska

L’histoire a tous les codes d’un conte de Noël, même si la vérité est bien plus tragique. Un bébé a été retrouvé en pleine rue en Alaska (Etats-Unis), dans une boîte en carton, abandonné par sa mère, qui a seulement laissé une lettre avec lui.

Une femme prénommée Roxy Lane a découvert le bambin le 31 décembre et a partagé l’histoire sur les réseaux sociaux. Elle a même diffusé une vidéo de la lettre, où l’on peut également apercevoir l’enfant.

Elle a expliqué avoir découvert le «paquet» près d’une rangée de boîtes aux lettres, dans sa ville de Fairbanks. «S’il vous plait, prenez-moi et trouvez-moi une famille aimante. Mes parents vous en supplient. Mon nom est Teshawn», commençait la lettre.

L’Américaine a immédiatement emmené le bébé, qui était enroulé dans des couvertures, à l’hôpital. Les soignants ont estimé qu’il était en bonne santé, ont déclaré les autorités.

Né avec douze semaines d'avance

S’appuyant sur les mots de la lettre, Roxy Lane a indiqué sur Facebook que le petit Teshawn est venu au monde le jour même de l’abandon, vers six heures du matin, avec douze semaines d’avance sur le terme prévu. «Ma mère était à 28 semaines quand elle m’a eu. Elle est tellement triste d’avoir eu à faire cela», est-il écrit.

Alors que les autorités cherchent désormais à découvrir qui est la maman, la jeune femme ayant découvert le bébé a appelé à lui venir en aide. «Elle pourrait avoir besoin d’une assistance médicale. Ou peut-être se sent-elle abandonnée et se trouve-t-elle dans une situation désespérée», a-t-elle avancé. «Je n’imagine pas à quel point cela a dû être difficile de laisser cette vie innocente sur le bord de la route, avec rien d’autre que quelques couvertures et un nom. Mais au moins, elle lui a donné un nom. C’est une preuve d’amour, même après cette décision aussi terrible».

Elle a aussi estimé que les parents étaient jeunes et ne connaissait pas la loi «Safe Haven» (loi «havre de paix»), à l’œuvre en Alaska, et qui permet de déposer une enfant non désiré dans un lieu sûr, comme une caserne de pompiers, une église, un hôpital, sans avoir à en répondre.