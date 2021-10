Eure-et-Loir : un bébé de quelques jours abandonné dans une panière à linge

La police nationale d’Eure-et-Loir a publié lundi 18 octobre un appel à témoins sur les réseaux sociaux afin d’obtenir des informations sur un nourrisson découvert dans une panière à linge, vendredi soir à Mainvilliers (Eure-et-Loir).

Le bébé est âgé de moins de 7 jours selon les forces de l’ordre. Il a été découvert, emmitouflé, dans un parc de cette commune limitrophe de Chartres par un passant, a rapporté L’Écho Républicain.

L’homme a aussitôt alerté les secours et le nourrisson a été pris en charge par les pompiers. Ses jours ne sont pas en danger et il se trouve même en bonne santé, d’après le quotidien régional.

l'ADN du bébé pour obtenir des indices

D’origine européenne et de sexe masculin, le nouveau-né a été placé en lieu sûr. Son ADN et les éléments scientifiques prélevés sur la panière à linge et ses vêtements pourraient donner de précieux indices aux enquêteurs.

Ces derniers cherchent également à faire la lumière sur les circonstances de l’abandon et à retrouver les parents.