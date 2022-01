Fête à Downing Street : qu'est-il reproché exactement à Boris Johnson ?

Acculé par une série de révélations dans la presse, le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu ce mercredi devant les députés avoir été présent à une fête organisée en mai 2020 à Downing Street, en plein confinement. L'opposition demande sa démission.

Depuis mi-décembre, Boris Johnson est accusé par divers médias dont le Guardian d'avoir participé à une fête à Downing Street en mai 2020, alors que le pays était frappé de plein fouet par la première vague de l'épidémie.

Lundi, la chaîne ITV a révélé l'existence d'un mail envoyé à une centaine de personnes par le secrétaire en chef du Premier ministre, Martin Reynolds, le 20 mai 2020. «Apportez vos bouteilles», lançait l'invitation qui appelait à «profiter du beau temps» lors d'un pot «avec distanciation sociale» dans les jardins de la résidence du Premier ministre.

Une trentaine ou quarantaine de personnes avaient répondu à l'invitation, selon la presse, dont Boris Johnson et sa fiancée. Une enquête interne, confiée à la haut-fonctionnaire Sue Gray, est en cours.

Dans une chambre des Communes surchauffée, le chef du gouvernement conservateur a soutenu ce mercredi qu'il pensait que l'événement du 20 mai 2020 était une réunion de travail.

Boris Johnson admits he was at the May 20 gathering and explains he believed it was a work event. Watch Boris Johnson's full statement at PMQshttps://t.co/wpfKVVMGgR pic.twitter.com/XxHpQezG2M

— ITV News (@itvnews) January 12, 2022