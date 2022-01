Omicron pourrait mettre fin à la pandémie en Europe, selon l'OMS

D'ici mars, le variant Omicron pourrait contaminer 60% des Européens. Une perspective a priori effrayante mais dont l'issue pourrait être positive : selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est «plausible» que cette propagation massive d'Omicron signe la fin de la pandémie en Europe.

«Une fois que la vague Omicron sera calmée, il y aura pendant quelques semaines et quelques mois une immunité globale, soit grâce au vaccin, soit parce que les gens seront immunisés en raison de l'infection et aussi une baisse en raison de la saisonnalité», estime Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe.

