États-Unis : une école décide d’interdire «Maus», le prix Pulitzer d’Art Spiegelman sur l’Holocauste

Une école du Tennessee a banni de ses salles de classe un roman graphique primé sur l’Holocauste. En cause : plusieurs jurons et des illustrations de souris dénudées, façon dessin-animé.

C’est une décision «folle» pour Art Spiegelman, auteur du roman graphique Maus : Un survivant raconte, et fils de survivants d’Auschwitz.

L’auteur, qui a choisi d’illustrer la façon dont ses propres parents ont survécu à la Shoah à travers des figures de souris et de chats, s’est vu effacé des programmes scolaires d’une école du comté de McMinn dans le Tennessee.

En cause, selon le procès-verbal dressé par le conseil d’administration : l’utilisation de l’injure «god damn» («putain de Dieu») à plusieurs reprises et les dessins d’animaux dénudés, jugés indécents.

«Il y a un langage grossier et répréhensible dans ce livre», a déclaré le directeur de l’école, Lee Parkison, pour justifier une décision votée à l’unanimité.

Lee Parkison a poursuivi en expliquant avoir «consulté un avocat» : «nous avons décidé que la meilleure façon de gérer ce problème était de réécrire le livre… de se débarrasser des huit jurons et des dessins qui objectifient la femme. Cela n'a pas été possible.»

I love #Maus so much, I am going to analyze it for the whole world to see! #TheWholeWorldToSee pic.twitter.com/bMEAeiQvKZ

— MausAnalysis (@MausAnalysis) April 1, 2016