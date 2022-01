Ukraine : Washington alerte sur les «risques mondiaux» d'une agression russe

Les Etats-Unis se préparent au pire. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a mis en garde contre une «nouvelle agression russe contre l’Ukraine».

Le secrétaire d’Etat a souligné auprès de son homologue chinois lors d’un appel téléphonique qu’une telle «agression» menacerait non seulement la sécurité mais aussi l’économie mondiales.

Un message qui n’aura pas suscité la crainte de la Chine. Bien au contraire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a en appelé «toutes les parties au calme, à s’abstenir d’accroître les tensions et monter la crise en épingle». Et de soutenir les «préoccupations raisonnables» de la Russie.

Depuis novembre dernier, la tension montre entre Russie d’un côté, Ukraine, Etats-Unis et pays de l’Otan de l’autre. En cause : Moscou qui masse ses troupes à la frontière ukrainienne – près de 100.000 soldats -, situation laissant craindre un scénario similaire à l’annexion de la Crimée en 2014.

Le 24 janvier, les Etats-Unis ont placé 8.500 militaires en état d’alerte, prêts à intervenir dans les cinq jours. Et l’Otan envoie navires et avions de combats en Europe de l’Est.

Médiation de la France et de l'Allemagne

La France et l’Allemagne jouent de leur côté les médiateurs. Mercredi, les conseillers des présidents français Emmanuel Macron, russe Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et du chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus pendant plus de huit heures à l'Elysée.