Macron-Poutine : que vont se dire les deux hommes ce vendredi ?

En pleine montée de tensions entre les Etats-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine, la France veut jouer la carte de la diplomatie. Emmanuel Macron s'entretiendra ce vendredi par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Alors que des milliers de soldats russes sont toujours massés à la frontière ukrainienne, la France proposera «un chemin de désescalade», a indiqué l'Elysée en amont de l'entretien.

Face à la surenchère russe et américaine, Emmanuel Macron entend trouver une autre voie diplomatique. Sa stratégie : replacer l'Europe au centre des discussions, un véritable défi pour celui qui a pris début janvier la présidence du conseil de l'UE.

Jusqu'ici, «les Européens n'ont pas été associés aux négociations alors que la crise les concerne au premier chef», analyse pour CNEWS Cyrille Bret, enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur du blog EurAsia Prospective.

faire valoir les atouts français

Mais après avoir promis une «riposte» en cas d'agression de l'Ukraine, de quels leviers dispose le président français pour négocier avec le géant russe ?

«Avec Angela Merkel, Emmanuel Macron était à la pointe de la politique européenne de sanctions contre la Russie, rappelle Cyrille Bret. Il peut mettre dans la balance une levée partielle des sanctions et offrir au président russe de sortir de la crise la tête haute».

Selon le chercheur, la Russie a besoin de la France car elle est «l'un des rares pays capables d'associer la Russie au traitement de plusieurs dossiers mondiaux : la Syrie, l'Iran, la sécurité en Afrique, l'énergie en Europe, etc.». Au côté d'une Amérique qui montre les crocs, Emmanuel Macron pourrait donc jouer le rôle du «good cop» face à Vladimir Poutine.

Emmanuel Macron, une voix à part ?

Si le président français a l'oreille du leader russe, c'est aussi parce qu'il représente une voix dissonante au sein de l'Otan depuis qu'il a déclaré en 2019 que l'alliance atlantique était «en état de mort cérébrale». «La France a une position particulière qui la différencie des Etats-Unis. Cela peut jouer en la faveur d'Emmanuel Macron», estime Cyrille Bret.

Après de nombreuses rencontres, les pourparlers entre Américains et Russes sont toujours au point mort. Mercredi, les Etats-Unis ont opposé une fin de non-recevoir à la Russie qui réclamait un engagement écrit sur le non-élargissement de l'Otan à l'Ukraine et sur un retrait des forces de l'Otan des pays d'Europe de l'Est.

Allemands et Français sont eux revenus dans le jeu diplomatique mercredi, lors d'une réunion à Paris avec des responsables russes et ukrainiens. Les participants ont accepté de travailler à une consolidation du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, où le conflit entre Kiev et les séparatistes prorusses a fait plus de 13.000 morts depuis 2014. «Un bon signal» obtenu «dans des conditions difficiles», a salué Paris.