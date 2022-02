États-Unis : un élu républicain se trompe et cite un néonazi pédophile au lieu de Voltaire

Thomas Massie, élu républicain du Kentucky, est un farouche opposant de la politique sanitaire menée par le président des États-Unis Joe Biden. Ce dimanche, l'homme de 51 ans a tweeté pour faire part de son mécontentement en croyant citer Voltaire pour illustrer son propos. Problème, Thomas Massie a repris une citation de Kevin Alfred Strom, un néonazi accusé de pédophilie.

«Pour savoir qui vous gouverne, découvrez simplement qui vous n'êtes pas autorisé à critiquer» s'est fendu l'élu américain sur Twitter, en croyant citer le philosophe des Lumières.

Malheureusement, aucune trace de Voltaire dans cette citation, puisqu'elle a été prononcée en 1993 par Kevin Alfred Strom, condamné en 2008 pour possession d'images pédopornographiques.

Ce dernier avait évoqué cette phrase lors d'une émission de radio à tendance antisémite. Il faisait d'ailleurs référence au peuple juif, qui, selon lui, gouvernait le pays et ne pouvait faire l'objet d'aucune critique. Des propos antisémites donc, attribués ensuite à Voltaire par les méandres d'internet.

You mustn’t question Fauci, for he is science. pic.twitter.com/KnqCcPXWSe

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 30, 2022