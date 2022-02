Le président de CNN Jeff Zucker annonce sa démission après la révélation d'une liaison cachée avec une collègue

Le président de CNN Jeff Zucker, qui a symbolisé le repositionnement de la chaîne en contre-pouvoir autoproclamé face à Donald Trump, a annoncé mercredi sa démission, après la révélation d'une liaison cachée avec Allison Gollust, la directrice marketing de la chaîne.

«Dans le cadre de l'enquête sur le mandat de Chris Cuomo chez CNN, on m'a interrogé sur une relation consensuelle avec une collègue avec laquelle je travaille depuis plus de 20 ans», explique le président dans un message partagé sur Twitter par le journaliste Brian Stelter. «J'ai reconnu que la relation avait évolué au cours des dernières années. J'étais tenu de la divulguer quand elle a commencé, mais je ne l'ai pas fait, j'ai eu tort», reconnait l’homme de 56 ans qui était à la tête de CNN depuis 2013, et séparé de son épouse, Caryn, depuis 2018.

Jeff Zucker just announced his resignation to a stunned CNN. pic.twitter.com/sWXYNBO20d — Brian Stelter (@brianstelter) February 2, 2022

Jeff Zucker, dont le successeur n'a pas encore été nommé, a expliqué avoir admis l'existence de cette liaison durant une récente enquête interne sans rapport avec lui, consacrée au journaliste Chris Cuomo, récemment licencié. Le 30 novembre, le présentateur avait été retiré de l'antenne pour avoir conseillé son frère, l'ancien gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, face aux accusations d'agressions sexuelles qui avaient valu à ce dernier d’être inculpé en octobre (et qui viennent d’être classées sans suite).

Dans un autre mémo interne, la directrice marketing, Allison Gollust, dont la chaîne a indiqué qu'elle allait conserver son poste, a également exprimé le regret de ne pas avoir signalé à son employeur cette liaison, entamée lors de la pandémie, selon elle.

Ennemi public de Trump

L'ancien président Donald Trump, dont CNN est l'une des cibles favorites depuis des années, a salué le départ d'une «raclure de classe internationale». Les deux hommes avaient pourtant déjà collaboré au début des années 2000, Jeff Zucker ayant offert au milliardaire une rampe de lancement en diffusant l'émission de téléréalité «The Apprentice» lorsqu'il dirigeait la chaîne NBC. Mais il avait depuis pris ses distances avec l’ancien locataire de la Maison Blanche et fait de CNN la chaîne de l'information factuelle face aux mensonges et allégations erronées répandues par Trump et ses équipes.