La Chine dresse une grande muraille anti-Covid

Alors que les yeux sont rivés sur la Chine à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver, l’Empire du milieu a construit un gigantesque mur anti-Covid supposé garder le Covid-19 hors de son territoire.

C’est un barrage de près de 5.000 kilomètres à la frontière sud de la Chine. Destiné à lutter contre la propagation du virus, certains médias le surnomment déjà «la Grande Muraille anti-Covid».

Mais d’après le Wall Street Journal, ce mur serait en réalité érigé dans le but de freiner la circulation des habitants frontaliers. Un prétexte fallacieux pour certains experts qui y voient surtout un moyen pour la Chine de sécuriser complétement ses frontières : le but, empêcher les réfugiés notamment Birmans de s’introduire sur le territoire.

Le mur géant fait également entrave au commerce en privant les villages chinoix frontaliers de tout échange avec les commerçants des pays voisins.

Outre la circulation des personnes et le commerce, l’impact écologique du mur anti-Covid chinois ne serait lui non plus, pas négligeable. La construction de la fortification dangereuse pour les écosystèmes, aurait causé une pollution importante dans la région.

Enfin, le gouvernement chinois imposerait aux citoyens voisins la surveillance de l’édifice.

«Le Covid-19 pourrait être la justification officielle que la Chine donne à la construction de la zone tampon. Mais cette intention est née bien avant et continuera bien après la pandémie», affirme au quotidien américain David Brenner, chercheur et auteur d’un livre sur les frontières de la Birmanie.