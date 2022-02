Elizabeth II : Boris Johnson rend hommage à «son sens du devoir»

A l’occasion des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, ce dimanche 6 février, Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, a tenu à saluer le dévouement indéfectible de la souveraine britannique.

Depuis son couronnement, la Reine âgée de 95 ans a connu quatorze premiers ministres, du leader de la Seconde Guerre mondiale Winston Churchill, à l’actuel chef du parti Conservateur Boris Johnson. En ce jour de célébrations pour le Royaume-Uni, ce dernier a vivement honoré Elizabeth II et ses sept décennies de règne. Un moment historique puisque la Reine devient le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine.

Dans des propos rapportés par le Guardian, le Premier ministre a salué le «sens du devoir» et l’abnégation de la Reine envers la nation, véritable source d’inspiration pour le peuple britannique. «Je rends hommage à ses nombreuses années de service et j’attends avec impatience l’été où nous pourrons nous rassembler en tant que pays pour célébrer son règne historique», a-t-il également déclaré sur Twitter.

Today marks a truly historic moment as Her Majesty The Queen becomes the first British Monarch to celebrate a Platinum Jubilee.





I pay tribute to her many years of service and look forward to coming together as a country to celebrate her historic reign in the summer.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 6, 2022