«Gran Hermano» : le procès pour le viol devant les caméras du «Big Brother» espagnol est suspendu

Le procès d'un participant à l'émission de télé-réalité Gran Hermano (le «Big Brother» espagnol), accusé d'avoir agressé sexuellement en 2017 une autre candidate, s'est ouvert ce mardi 8 février à Madrid avant d'être suspendu en raison de l'état de santé de la plaignante.

L'avocat de cette dernière a remis au tribunal un «rapport concernant des problèmes psychiatriques» de sa cliente, qui ne s'est pas présentée à l'audience car elle n'était «pas en mesure de pouvoir répondre», a indiqué à l'AFP un porte-parole des autorités judiciaires, qui n'a pas pu indiquer quand ce procès reprendrait.

Les faits au centre de cette affaire s'étaient déroulés pendant le tournage en 2017 lors de la saison 18 de Gran Hermano, émission diffusée par Telecinco, la chaîne la plus regardée d'Espagne, qui consiste à enfermer un groupe de personnes dans une maison et à les filmer en permanence, tout en faisant éliminer successivement les candidats par les téléspectateurs.

La plaignante avait accusé un autre participant - avec qui elle était en couple depuis «une cinquantaine de jours», selon le parquet - de l'avoir violée sous l'oeil des caméras, alors qu'elle était «dans un état d'ébriété (...) patent».

Selon le parquet, l'accusé, poursuivi « pour un délit d'abus sexuel », a «procédé, sous la couette, à des attouchements, des frottements et des mouvements à caractère fortement sexuel, déshabillant la victime (...) alors que celle-ci était déjà dans un état d'inconscience».

La jeune femme avait «levé à deux occasions la main comme pour lui demander d'arrêter», et avait «balbutié ‘Je ne peux pas’», a écrit le parquet dans un communiqué. Au bout de dix minutes, lorsque la jeune femme avait soulevé la couette, «un des membres de la production en charge du visionnage des vidéos était intervenu» en voyant «l'état inerte» de la plaignante.

La production du Big Brother espagnol avait à l'époque tout mis en œuvre pour éviter d'ébruiter le scandale. Un comportement qui pose question. Car non seulement elle n’était pas intervenue immédiatement au moments des faits, mais elle avait aussi par la suite imposé à la victime le visionnage des images, par surprise, en la convoquant, seule, dans le «confessionnal», et en filmant ses réactions tout en lui parlant à travers des hauts-parleurs. «S’il vous plaît, donnez-moi un tranquillisant, j’ai le cœur qui bat à 1.000…», avait-elle supplié totalement effondrée. Alors qu'elle demandait sans succès à sortir de la pièce, une voix lui avait demandé de garder le silence sur l'affaire : « Carlota, ce sujet, pour José Maria et pour toi, pour votre bien à tous les deux, ne doit pas sortir d’ici. »

Ces images n'avaient pas été diffusées au public et l'affaire n'avait éclaté que deux ans après le tournage, lorsqu'en novembre 2019, le site d’information El Confidencial avait révélé que la jeune femme avait été amenée à commenter, le lendemain, la scène face à la caméra dans la pièce dite du «confessionnal».

Choquante, la vidéo de cet interrogatoire avait alors été dévoilée en ligne et montrait la candidate nerveuse et en larmes, implorant de cesser la diffusion des images. «Il y aurait dû y avoir à mon côté, une psychologue ou quelqu'un qui m'aide à faire face à ces images si dures. Ils ne m'ont jamais demandé si je voulais voir ça… J'aurais dit non», avait-elle déclaré dans l'article.

@ProcterGamble hi:



I am writing to you from Spain to send you the attached video. Your company sponsors this tv show: Gran Hermano. As a regular client of your brands, I beg you to reconsider the association of your image with facts like the one I show you.#CarlotaNoEstasSola pic.twitter.com/9mBmtRDtou

— Beatriz (@Beatriz_esnala) November 24, 2019