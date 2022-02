Pérou : Découvrez la plus grande fresque murale peinte à Lima (Vidéo)

Un «lifting» urbain coloré. Des artistes de Lima ont achevé récemment une gigantesque peinture à l'échelle de tout un quartier défavorisé de la capitale péruvienne, dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses habitants.

Depuis le 8 février dernier, la colline désertique et pelée de San Cristobal à Lima, sur les pentes de laquelle plus de 60.000 personnes vivent dans des maisons modestes au sein du bidonville de Leticia, est devenue une œuvre picturale multicolore géante redonnant de la joie dans la capitale péruvienne.

Les travaux de restauration et de peinture ont été financés par la municipalité de Lima ainsi que par Qroma, une entreprise de peinture péruvienne privée. Cette initiative de rénovation du bidonville a permis de créer des emplois et d'apprendre un métier à de nombreux habitants.

Une peinture de près de 305.000 m2

Baptisée «Rainbow Project», cette fresque monumentale a recouvert les façades de plus d'un millier d'habitations soit près de 305.000 m2. En matière de superficie, elle est beaucoup plus grande que d'autres exemples d'art urbain similaires en Amérique latine tels que le quartier Chualluma de La Paz en Bolivie ou celui de Las Palmitas de Pachuca au Mexique. Mais dans ces quartiers, ce ne sont respectivement que 150 et un peu plus de 200 maisons qui ont été peintes de couleurs vives.

Cette œuvre picturale géante a nécessité neuf mois de travail à une équipe d'artistes muralistes qui a dirigé une centaine de résidents de Leticia âgés de 18 à 60 ans. Cela a permis de «donner des couleurs» à leur cadre de vie et ainsi de changer l'image de leur quartier considéré comme dangereux.

«Chaque fois que je sors sur le pas de ma porte, je vois les couleurs, je me sens plus heureux, c'est ce qui est le plus important dans cette œuvre», a déclaré à l'AFP Daniel Manrique, muraliste de 37 ans et l'un des initiateurs de ce travail communautaire. «Les habitants se sentent désormais fiers, heureux et responsables alors qu'auparavant ils ne se souciaient pas de l'extérieur de leur maison ni de leur cadre de vie. Maintenant, ils prennent conscience de la coexistence entre voisins», a-t-il souligné en évoquant le travail communautaire accompli par la population du bidonville.

Une fresque aux motifs andins précolombiens

Les artistes se sont inspirés de motifs pré-incas comme la chacana (ou chakana en langue quechua). Appelée aussi croix andine, celle-ci est un symbole mythologique et cosmogonique fort et omniprésent dans tout le monde andin. En forme d'escalier, elle représente les liens très étroits qui unissent le ciel et la terre. «Cela nous invite à nous connecter entre voisins et à améliorer la qualité de vie dans notre quartier», a déclaré à l'AFP Carla Magan, artiste muraliste qui a participé à l'initiative «Rainbow Project». «L'art est une arme du changement», a-t-elle ajouté.

Cette rénovation offre un nouveau visage au quartier et à l'ensemble de la communauté qui la compose. La colline de San Cristobal où est installé le bidonville de Leticia souffrait de son image depuis longtemps. A partir des années 1930, ses pentes ont été surpeuplées par des gens venus d'autres régions du Pérou, pour trouver une vie meilleure dans la capitale. Pendant des décennies, elle a été perçue seulement comme l'une des zones les plus densément peuplées de Lima où régnait la pauvreté et le danger. De plus, le monochrome de la montagne et des maisons modestes faites de bric et broc, aux murs gris ou bruns, apportait une touche de tristesse et de morosité supplémentaire à l'ensemble. Désormais la colline avec ses petites habitations rehaussées de tons vifs, a «pris des couleurs» afin de faire changer la perception des habitants du bidonville mais aussi de Lima à son égard.