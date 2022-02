Prince Andrew : Le prince Charles veut interdire à son frère l'accès à Buckingham

Face aux accusations d’agressions sexuelles qui pèsent sur le prince Andrew, dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein, le prince Charles souhaiterait le bannir du château de Winsdor.

Une source royale a même déclaré au magazine anglais The Sun que «Charles veut qu'Andrew soit hors de vue et hors de l'image». Déjà déchu de ses titres militaires, le Prince Andrew pourrait également être expulsé de la Royal Lodge, où il vit avec son ex-femme Sarah Ferguson, et aussi de Windsor, lorsque Charles accèdera au pouvoir.

L'héritier de la couronne britannique souhaiterait ainsi éviter qu'il «soit photographié tous les deux jours, l'air heureux et saluant alors qu'il est conduit au château.» En compensation de cette «exfiltration», il pourrait recevoir plusieurs millions de livres de la part de la famille royale. Des sources évoquées par le DailyMail ont de leur côté refusé d'exclure la possibilité qu'Andrew se remarie avec Sarah Ferguson, 62 ans, dont il a divorcé en 1996.

Pour rappel, le deuxième fils de la reine Elizabeth II est poursuivi au civil à New York pour agressions sexuelles sur mineur par l’Américaine Virginia Giuffre, une victime du milliardaire américain Jeffrey Epstein. Elle affirme avoir été agressée sexuellement à trois reprises par le prince Andrew au début des années 2000, alors qu’elle était mineure, sous la pression de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Une accusation que le prince Andrew a toujours démentie.