Covid -19 : La reine Elizabeth II testée positive, elle présenterait des symptômes légers

Sa santée est scrutée. La reine Elisabeth II, 95 ans, a été testée positive au Covid-19 mais ne présente que des symptômes « légers » comparables à ceux d’un rhume, a annoncé ce dimanche 20 février le palais de Buckingham.

Elle mènera des «tâches légères» au cours de la semaine prochaine, a néanmoins précisé Buckingham Palace, se montrant ainsi rassurant sur son état de santé.

La souveraine, qui vient de passer le cap des 70 ans de règne, avait rencontré le 8 février son fils le prince Charles, deux jours avant que celui-ci ne soit testé positif.

Depuis son entrevue avec son fils, la reine avait fait plusieurs apparitions publiques. Elle avait notamment effectué mercredi dernier un engagement public en personne, en recevant le Major General Eldon Millar, chargé d'effectuer la liaison entre la reine et les forces armées, et son prédécesseur le Rear Admiral James Macleod, au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, lieu principal de résidence de la souveraine.

Le Premier ministre Boris Johnson a souhaité à reine «un prompt rétablissement»via Twitter.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022