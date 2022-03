Covid-19 : le vaccin franco-autrichien Valneva obtient sa première autorisation au Bahreïn

Le Bahreïn a autorisé ce mardi l’utilisation d’urgence du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire franco-autrichien Valneva.

L'obtention du vaccin inactivé et adjuvanté de Valneva, baptisé «VLA2001», fait suite à un processus de soumission progressive du dossier auprès de l'agence de santé bahreïnie (NHRA).

Valneva Receives Emergency Use Authorization from Bahrain for its Inactivated COVID-19 Vaccine VLA2001https://t.co/9wtregREiv pic.twitter.com/Q9SkTxlOli

— Valneva (@valnevaSE) March 1, 2022