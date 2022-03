Guerre en Ukraine : est-il possible d'accélérer la demande d'adhésion de Kiev à l'UE ?

Dans un discours en visioconférence face aux députés européens, ce mardi 1er mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa volonté de voir son pays rejoindre le plus rapidement possible l'Union européenne. Mais une procédure d'adhésion en urgence est-elle réellement possible ?

Après avoir fait officiellement sa demande la veille au Parlement à Kiev, l'Ukraine, par la voix de son dirigeant, a donc de nouveau plaidé pour une intégration «sans délai» à l'Union européenne.

Sauf qu'en temps normal, cette demande nécessite des années de négociations.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.





This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022

Quelle procédure à suivre ?

Dans ce contexte, et malgré le fait que la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, a elle aussi indiqué vouloir admettre l'Ukraine parmi les Etats membres, la réalité s'annonce plus compliquée. En effet, la procédure prévue par l'article 49 du traité sur l'Union européenne, évoque dans un premier temps, une phase de candidature, puis de négociations. Une fois celle-ci finalisées, il faut ensuite obtenir un vote favorable de la part du Parlement européen, ainsi qu'une décision à l'unanimité du Conseil de l'Union européenne, et donc des 27 États membres.

«Nous avons entendu le message du président Volodymyr Zelensky pour une procédure accélérée mais encore une fois je rappelle que la Commission travaille sur la base d'un mandat qu'elle reçoit pour négocier», a d'ailleurs souhaité rappeler, Eric Mamer, le porte-parole en Chef de la Commission européenne.

D'autres pays en attente depuis des annees pour entrer dans l'UE

Par ailleurs, cinq pays sont déjà officiellement candidats pour intégrer l’UE. Pour trois d’entre eux, les négociations sont en cours. Il s’agit du Monténégro, de la Serbie et de la Turquie. En ce qui concerne les deux autres, l’Albanie et la Macédoine du Nord, les négociations n’ont pas encore débuté. Des demandes, qui, ont toutes été faites avant 2009.

En définitive, même si le Conseil européen et les Vingt-Sept décidaient de déclarer l’Ukraine comme candidate à l’adhésion, cela ne pourrait pas se faire à court terme, et encore moins en tant de guerre. Pour l'heure, l'Union européenne continuera quoi qu'il advienne de soutenir le pays envahi par l'armée russe depuis le 24 février dernier.