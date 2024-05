Pèlerinage international de Lourdes : une quarantaine de pays réunis dès ce vendredi afin de prier pour la paix

Le 64e pèlerinage militaire international de Lourdes se tient à compter de ce vendredi 24 mai et tout au long du week-end. Chaque année, il regroupe des militaires du monde entier au sanctuaire de la ville pour prier pour la paix mais aussi accroître les liens entre les armées.

Un temps de partage pour la paix. Ce vendredi 24 mai commence officiellement le 64e pèlerinage militaire international (PMI) de Lourdes. Ce dernier doit durer jusqu’à dimanche et va regrouper plus de 40 nationalités.

C’est en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que des soldats décident de se réunir à Lourdes pour prier pour la paix et la réconciliation franco-allemande. Il faudra attendre 1958 pour que les aumôniers militaires des deux pays décident d’élargir aux Nations qui le souhaitent ce moment de partage en faveur de la paix. Au total, 40.000 militaires de 11 pays différents étaient présents lors de cette première édition.

«Les temps forts de ce Pèlerinage incluront des cérémonies religieuses solennelles, des moments de recueillement à la Grotte et des échanges entre les militaires venus de tous horizons. Les processions, rythmées par la prière et le recueillement, refléteront l’essence même du message du Christ : l’unité dans la diversité, la fraternité au-delà des frontières», a déclaré Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux Armées et président du PMI, dans un communiqué.

Plus de 40 nationalités représentées en 2023

En 2023, ce sont 14.000 participants venant de 41 nations qui se sont rendus à Lourdes pour le 63e pèlerinage militaire international. Parmi eux, les organisateurs ont décompté, entre autres, 5.603 Français, 3.270 Italiens et 805 Croates.

Cette année, ce sont environ 14.500 pèlerins de 38 pays qui sont attendus à Lourdes, a précisé le diocèse aux armées françaises à CNEWS.

Si de nombreux moments de prières ponctuent ce rassemblement, le Challenge international des blessés et valides aura lieu à 14h ce samedi. Ce moment sportif a pris une grande ampleur puisque 11 des 19 nations membres du Conseil international du PMI participent à son organisation. Son but premier est de changer le regard sur les blessés des armées. Ainsi, militaires valides et invalides s’uniront pour dépasser ensemble leurs limites.

Des concerts de musiques militaires sont également organisés par certaines délégations. Cette année, les Italiens et les Allemands présenteront un concert, en plus de leur participation au Festival international des musiques militaires pour lequel 14 nations avaient participé en 2023.

Pour cette 64e édition du pèlerinage militaire international, le camp international sera à nouveau installé au «village des jeunes» sur les hauteurs de Lourdes. «Cette année, il pourra accueillir environ 1.600 militaires, notamment les éléments français, polonais, autrichiens et croates en charge du soutien. Ainsi, 250 tentes militaires, trois cuisines de campagne et une laverie roulotte sont mises en place pour assurer l’hébergement, la logistique et l’alimentation des pèlerins militaires français et étrangers», a précisé le diocèse aux armées françaises.