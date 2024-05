Russie : Vladimir Poutine se rendra en Corée du Nord dans les prochaines semaines

Le Kremlin a indiqué ce vendredi préparer une visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord prochainement. Un déplacement dans un pays accusé par les Occidentaux de fournir des munitions à Moscou dans son offensive en Ukraine.

Vladimir Poutine bientôt à la rencontre de Kim Jong-un. Ce vendredi, le Kremlin a annoncé avoir «reçu une invitation à effectuer une visite officielle en Corée du Nord». Ce déplacement du président russe est ainsi en préparation. Les dates seront-elles données «en temps voulu», a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de Moscou.

Ce n’est pas la première fois que les deux chefs d’Etats organisent une rencontre. En septembre 2023, Vladimir Poutine avait reçu le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Russie. Un sommet à l’issue duquel aucun accord n’avait officiellement été signé.

Une rencontre scrutée de près par les Occidentaux

Cette nouvelle entrevue entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un est vue d’un mauvais œil. Les Occidentaux et en particulier les Etats-Unis accusent cependant Pyongyang de livrer des armements et des munitions à la Russie pour sa campagne militaire en Ukraine.

En janvier, Vladimir Poutine avait rencontré à Moscou la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choi Son-hee. Un nouveau signe de rapprochement entre les deux pays qui disposent d'une frontière commune.