Guerre en Ukraine : ce que l’on sait sur l’évacuation de la ville de Marioupol

Le port stratégique de Marioupol, assiégé par les troupes russes, a annoncé ce dimanche vouloir évacuer ses civils, au lendemain d'une tentative infructueuse à cause de la poursuite d'intenses bombardements russes.

La municipalité du Sud-Est de l'Ukraine a indiqué sur Telegram que l'évacuation commencera à 12h, heure locale, soit 10h en France.

Un corridor humanitaire jusqu'à la ville de Zaparojie a été mis en place, en plus d'un cessez-le-feu temporaire.

Au 11e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Marioupol est sous «blocus humanitaire» et connaît une situation «très difficile», a affirmé samedi soir son maire Vadim Boïtchenko, sur Youtube.

Selon lui, les bombardements des derniers jours ont fait des «milliers de blessés» dans cette ville de 450.000 habitants sur les rives de la mer d'Azov.

Une situation catastrophique

Les habitants n'ont ni eau ni nourriture, ni chauffage ni électricité, selon Laurent Ligoz, coordinateur d'urgence de l'ONG Médecins sans frontières (MSF). La situation y est «catastrophique».

La chute de Marioupol serait un tournant dans l'invasion russe, lancée depuis le 24 février.

Elle permettrait la jonction entre les troupes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass. Ces forces consolidées pourraient ensuite remonter vers le centre et le nord de l'Ukraine.

Un exode massif

Depuis le début de l'invasion russe, la cohue s'est emparée des gares dans les villes menacées par la progression des forces russes, femmes et enfants cherchant à partir à l'abri après des adieux déchirants avec leurs maris et pères restés sur place pour se battre.

Selon l'ONU, plus de 1,5 million de personnes se sont déjà réfugiées à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine et on compte plus d'un million de déplacés à l'intérieur du pays.

«Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale», a indiqué ce dimanche le Haut-Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.