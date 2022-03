Guerre en Ukraine : un tir de mortier russe décime une famille

Une famille ukrainienne a été décimée par un tir de mortier russe à Irpin, village situé au nord de Kiev.

La scène a été racontée par la journaliste du New York Times Lynsey Addario. Un couple et leurs enfants, un adolescent et une fillette de 8 ans, ont été tués par l'armée russe. Ils tentaient de fuir Irpin.

38 enfants seraient morts depuis le début de la guerre, a affirmé la Première Dame d'Ukraine Olena Zelenska. Vladimir Poutine a quant à lui répété qu'il atteindrait ses objectifs «soit par la négociation, soit par la guerre».