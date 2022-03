Guerre en Ukraine : Washington accuse Moscou de recruter des Syriens

Alors que l’étau se resserre autour de Kiev, la Russie aurait recruté des mercenaires syriens expérimentés dans la guérilla urbaine, dans le but de les utiliser pour assoir son contrôle sur les grandes villes du pays, a annoncé ce dimanche le Wall Street Journal.

D’après des responsables politiques américains cités par le quotidien, Vladimir Poutine, qui a démarré l’invasion de l’Ukraine le 24 février dernier, semble développer une nouvelle stratégie de guerre. Après le déploiement de plusieurs milliers de combattants tchétchènes à la frontière sud du pays, et face à la résistance imprévue des forces ukrainiennes, le président russe aurait recruté plusieurs centaines de mercenaires syriens, rompus au combat en zone urbaine, pour prendre le contrôle des principales villes du pays.

Entre 200 et 300 dollars par mois

Un responsable américain a confirmé au quotidien que certains combattants seraient déjà en Russie, se préparant à rejoindre les combats en Ukraine. Depuis 2015, la Russie et le régime de Bachar al-Assad entretiennent des relations étroites, et selon un site syrien, le Kremlin offrirait entre 200 et 300 dollars par mois à ces combattants venus renforcer les rangs russes.

Selon une experte de l’Institute for the study of war, citée par le Wall Street Journal, il s’agit d’une véritable internationalisation du conflit, alors même qu’on dénombre pas moins de 20.000 combattants étrangers dans les forces ukrainiennes qui défendent quotidiennement le pays.

Ce lundi 7 mars, au 12e jour de guerre, l’armée russe bombarde toujours la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays et assiège désormais Marioupol et Kiev. Une troisième rencontre entre les belligérants est prévue, mais Moscou exige l’acceptation de toutes ses conditions, ce qui laisse peu d’espoir pour un accord.