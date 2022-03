Voici les langues qui pourraient dominer le monde en 2050

Si l'anglais, le mandarin, l’espagnol et l’hindi (ou l’arabe selon les estimations) sont les quatre langues les plus parlées au monde, le français se classe en cinquième position avec près de 300 millions de francophones dans le monde. Selon les prévisions démographiques, le français devrait être pratiqué par environ 700 millions de personnes en 2050, et pourrait ainsi grimper sur le podium.

Selon l’Institut national d’études statistiques (INED), d’ici trente ans, l’Afrique sera le continent le plus peuplé du monde avec plus de 2,5 milliards d’habitants. Ainsi, en 2050, un être humain sur quatre vivra sur ce continent et le Nigéria deviendra le troisième pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine et l’Inde. Une évolution qui bouleversera le classement établi des langues qui dominent actuellement le monde.

D’après l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le nombre de francophones pourrait tripler en trente ans, et devenir par la même occasion, la langue parlée par près de 8% de la population mondiale (contre 3% aujourd’hui). Plusieurs raisons expliquent cette évolution.

Évolution démographique africaine

D’une part, des raisons purement démographiques. Le français est parlé dans plus de 30 pays en Afrique, dont 21 comme langue officielle ou co-officielle, et en raison de l’évolution démographique du continent, près de 85% des francophones seront africains en 2050.

3/ Le pays francophone le plus peuplé au monde est la République Démocratique du Congo (source : @ONU_fr) #SLFF18 #francophonie pic.twitter.com/hSbXhDUDP4 — France Diplomatie (@francediplo) March 16, 2018

D’autre part, l’OIF révèle que le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde, la deuxième langue la plus utilisée dans les organisations internationales et les médias, la troisième langue dans le monde des affaires, et la quatrième langue sur internet.

Le français est également la seule langue dans le monde, avec l'anglais, à pouvoir se targuer d'être utilisée sur les cinq continents. On recense au total près de 300 millions de personnes sur 106 pays et territoires, capables de s’exprimer en français.

Autrement dit, en 2050, grâce à cette présence internationale, notamment dans les pays dont la population va exploser au cours du siècle, le français a toutes les chances d'être plus parlé que l'espagnol, l'arabe et l'hindi.