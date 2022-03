Guerre en Ukraine : Washington redoute que Moscou s'empare de structures de «recherche biologique»

La diplomatie américaine redoute que les forces russes puissent «prendre le contrôle» de structures de «recherche biologique» en Ukraine. Et ainsi, s'emparer de matériaux sensibles.

L'inquiètude est palpable dans les rangs américains. Lors d'une audition parlementaire ce mardi 8 mars, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État à l'Europe et à l'Eurasie, a soutenu que «l'Ukraine dispose d'installation de recherche biologique, et nous sommes de fait à présent assez inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle».

Ukraine has "biological research facilities," says Undersecretary of State Victoria Nuland, when asked by Sen Rubio if Ukraine has biological or chemical weapons, and says she's worried Russia may get them. But she says she's 100% sure if there's a biological attack, it's Russia. pic.twitter.com/uo3dHDMfAS

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 8, 2022