Moscou assure que l'hôpital de Marioupol abritait des nationalistes ukrainiens

Après le bombardement de la maternité de Marioupol, ce mercredi 9 mars, la Russie a justifié son acte par le fait que l’établissement abritait des nationalistes ukrainiens.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a notamment expliqué que plus aucun personnel et patients de l’hôpital pédiatrique et de la maternité n'étaient présents. Selon lui, les lieux sont habités par le bataillon Azov, des radicaux pro-ukrainiens. Pourtant, une petite fille et deux autres personnes ont succombé à l’attaque, selon la maire de la ville.

Face à ces actes de guerres atroces, le chef de la diplomatie de l’Union européenne a exprimé son désarroi dans un tweet : «Marioupol est assiégé. Le bombardement par la Russie d’un hôpital comprenant une maternité est un crime de guerre odieux».

#Mariupol is under siege.





Russia’s shelling of maternity hospital is a heinous war crime.





Strikes of residential areas from the air and blocks of access of aid convoys by the Russian forces must immediately stop.





Safe passage is needed, now.#PutinsWar #Accountability

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 10, 2022