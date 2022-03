L'ONU consacre le 15 mars Journée de lutte contre l'islamophobie

Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté mardi par consensus une résolution proposée par le Pakistan qui fait de chaque 15 mars une Journée de lutte contre l'islamophobie.

Non contraignant, le texte «appelle au renforcement des efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d'une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur le respect des droits de l'homme et de la diversité des religions et des convictions».

La résolution, aussi, «déplore vivement tous les actes de violence à l'encontre des personnes sur la base de leur religion ou de leurs convictions et les actes dirigés contre leurs lieux de culte, ainsi que toutes les attaques contre et dans les lieux, sites et sanctuaires religieux, qui sont une violation du droit international».

Le texte «invite tous les Etats membres, les organisations compétentes du système des Nations unies, les autres organisations internationales et régionales et la société civile, le secteur privé et les organisations confessionnelles, à organiser et à soutenir divers événements à haute visibilité visant à accroître efficacement la sensibilisation à tous les niveaux sur la lutte contre l'islamophobie».