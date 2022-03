Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Mila Kunis et Ashton Kutcher pour les remercier

Volodymyr Zelensky a organisé un appel vidéo avec Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher pour les remercier d'avoir collecté plus de 35 millions de dollars pour les victimes de l'invasion russe.

«Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été parmi les premiers à répondre à notre chagrin, a écrit le président ukrainien dans un message posté ce dimanche 20 mars sur son compte Twitter. Ils ont déjà collecté 35 millions de dollars (…) pour les réfugiés. Reconnaissant pour leur soutien. Impressionné par leur détermination. Ils inspirent le monde», a ajouté Volodomyr Zelensky qui s'est entretenu avec les deux stars.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022