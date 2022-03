Le créateur des GIF, Steve Wilhite, est mort des suites du covid-19

Steve Wilhite est mort à l'âge de 74 ans des suites du covid-19, qu'il avait contracté le 1er mars dernier. Et si son nom ne vous dit rien, son invention pourtant a déferlé dans nos messageries. Il est le créateur du format d'image GIF, pour «Graphics interchange format».

Sa mort a été confirmée par son épouse Kathleen Wilhite au média américain The verge.

The GIPHY team is sad to hear of the passing of Stephen Wilhite, the creator of the GIF file format.





GIPHY was built on a sincere love for the GIF — and we are indebted to the creativity and vision of Mr. Wilhite pic.twitter.com/CTPS895wCQ

— GIPHY (@GIPHY) March 23, 2022